Russia pioggia di fuoco e droni su Kiev La Polonia chiude lo spazio aereo

Liberoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un massiccio attacco russo con droni e missili contro Kiev ha spinto la Polonia a chiudere temporaneamente il proprio spazio aereo nella zona orientale, vicino a Lublino e Rzeszów. La decisione, annunciata dal comando operativo delle forze armate di Varsavia, arriva all’indomani delle tensioni tra Mosca e Danimarca e Norvegia, con continue violazioni dello spazio aereo, e testimonia un crescente stato di allerta nei Paesi Nato confinanti con l’Ucraina. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, nella notte tra il 27 e il 28 settembre la Russia ha lanciato un’operazione su larga scala, con bombardieri strategici Tu-95 decollati dall’oblast di Murmansk e MiG-31K che hanno fatto scattare l’allarme aereo in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

russia pioggia di fuoco e droni su kiev la polonia chiude lo spazio aereo

© Liberoquotidiano.it - Russia, pioggia di fuoco e droni su Kiev. La Polonia chiude lo spazio aereo

In questa notizia si parla di: russia - pioggia

Pioggia di droni sull’ovest della Russia: Mosca annuncia l’abbattimento di 120 velivoli ucraini in una sola notte

Guerra in Ucraina, arriva l’attacco più forte della Russia su Kiev: pioggia di droni e i centinaia di velivoli “kamikaze”

Ucraina, pioggia di droni sulla Russia: Mosca ne abbatte 122

Notte di fuoco su Kiev: nuovo massiccio attacco di droni russi - Un edificio di cinque piani colpito in pieno, danni e incendi anche nelle strutture vicine. Da affaritaliani.it

russia pioggia fuoco droniPioggia di droni e missili su Kiev: "Tra gli attacchi più gravi". Alta tensione anche in Polonia - Una delle notti più intense per la capitale ucraina mentre in aerei da guerra si sono alzati in volo anche in Polonia ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Pioggia Fuoco Droni