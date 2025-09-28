Un massiccio attacco russo con droni e missili contro Kiev ha spinto la Polonia a chiudere temporaneamente il proprio spazio aereo nella zona orientale, vicino a Lublino e Rzeszów. La decisione, annunciata dal comando operativo delle forze armate di Varsavia, arriva all’indomani delle tensioni tra Mosca e Danimarca e Norvegia, con continue violazioni dello spazio aereo, e testimonia un crescente stato di allerta nei Paesi Nato confinanti con l’Ucraina. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, nella notte tra il 27 e il 28 settembre la Russia ha lanciato un’operazione su larga scala, con bombardieri strategici Tu-95 decollati dall’oblast di Murmansk e MiG-31K che hanno fatto scattare l’allarme aereo in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Russia, pioggia di fuoco e droni su Kiev. La Polonia chiude lo spazio aereo