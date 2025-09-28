Ruote parole e musica a Guardiagrele Bugno e Chiappucci raccontano lo sport tra rivalità e amicizia

Chietitoday.it | 28 set 2025

Una serata di sport, cultura e valori quella che andrà in scena al cinema teatro Garden di Guardiagrele con l’evento “Ruote, Parole e Musica”, promosso dal Panathlon Club Chieti, guidato dal Presidente Ebron D’Aristotile, insieme ai partner istituzionali e culturali del territorio quali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

