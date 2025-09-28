Runjaic rammaricato | Udinese così non va Occorre crescere sotto quell’aspetto

Runjaic analizza la sconfitta: «L’Udinese deve crescere, ma niente scuse» Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo, l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa affrontando con lucidità il momento complicato della squadra. Il tecnico tedesco non si è nascosto e ha riconosciuto i limiti evidenziati durante la gara, senza però cercare alibi. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

