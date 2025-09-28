Runjaic rammaricato | Udinese così non va Occorre crescere sotto quell’aspetto
Runjaic analizza la sconfitta: «L’Udinese deve crescere, ma niente scuse» Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo, l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa affrontando con lucidità il momento complicato della squadra. Il tecnico tedesco non si è nascosto e ha riconosciuto i limiti evidenziati durante la gara, senza però cercare alibi. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
FORMAZIONI UFFICIALI! Ecco le scelte di #Runjaic e di #Inzaghi: confermate le voci di turnover della vigilia. Debutto dal primo minuto in stagione per diversi giocatori in maglia rosanero, da #Vasic e #Veroli, passando per #Giovane e #Corona!
Udinese, verso l'Inter con l'incognita dell'attacco - Il grande enigma che accompagnerà Kosta Runjaic fino a domenica sera è se utilizzare da subito il nuovo centravanti polacco Buksa, appena arrivato a Udine. Scrive ansa.it
Udinese, Runjaic: "Contro l'Inter servirà essere compatti. Solet? Non parte" - L'Udinese affronterà domenica alle ore 20:45 l' Inter a San Siro per la seconda giornata di Serie A. Secondo tuttomercatoweb.com