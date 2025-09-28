Rugby | Coppa Italia i risultati della prima giornata
È iniziata la nuova stagione del rugby italiano con il primo turno di Coppa Italia, giocato sabato 27 settembre. In attesa del via ufficiale al campionato di Serie A Elite, previsto per il 12 ottobre, le squadre si sono misurate in una competizione che rappresenta il primo banco di prova per testare condizione fisica e meccanismi di gioco. Un appuntamento che ha già regalato emozioni e sorprese, confermando l’equilibrio che caratterizzerà anche il torneo principale. Nel Girone 1 la copertina va al Valorugby Emilia, capace di imporsi davanti al pubblico amico del Mirabello con un convincente 26-12 sulle Fiamme Oro, arricchito dal punto di bonus offensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: rugby - coppa
