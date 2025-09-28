Rubare dall’armadio del fidanzato non passa mai di moda anche in autunno con i jeans boyfriend in tendenza Ecco 5 outfit da copiare
I jeans boyfriend, ispirati al guardaroba dell’estate, sono tra le tendenze più ricercate d’autunno. Ecco 5 outfit di tendenza a cui ispirarsi. Con la cintura Con la cintura ben stretta in vita, per tenerli su ed evidenziare la silhouette. Leggi anche › Rubati a lui, perfetti per lei. 5 trucchi per abbinare con stile i jeans boyfriend nell’autunno 2025 Dentro stivali slouchy Dentro a un paio di stivali slouchy, l’effetto loose dei jeans boyfriend si accentua ulteriormente. A vita bassa con le ballerine A vita bassa, proprio come li porterebbe lui, ma con le ballerine bon ton. Con un maxi blazer Basta un maxi blazer per ingentilire le proporzioni e rendere i jeans boyfriend subito più eleganti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: rubare - dall
S’intrufola in un’abitazione per rubare e sorpreso dall’anziana proprietaria, la molesta: 3 anni
Tenta di rubare la borsa dall'auto di una donna mentre sta caricando la spesa nel parcheggio del supermercato: denunciato 29enne
Infermiere 48enne arrestato a Como, così riusciva a rubare morfina dall'ospedale Sant'Anna
Gli scorsi 11, 12 e 13 settembre, il cuore di Brescia si è riempito di incontri, musica e testimonianze grazie al secondo Meeting dal titolo “Non lasciatevi rubare la speranza”, organizzato dall’Associazione Il Raggio con la collaborazione della Diocesi di Brescia - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner agli #US #Open: tifoso cerca di rubare dal suo borsone, intervento della sicurezza; il #Video Vai su X