Rubano in un negozio di Pontinia cosmetici per un valore di 200 euro identificati i tre autori

I carabinieri di Pontinia hanno denunciato tre cittadini romeni, due donne e un uomo, di età compresa tra 19 e 23 anni, domiciliati in provincia di Napoli, già noti alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato in concorso.Le indagini sono partite dopo la querela presentata da un uomo di.

