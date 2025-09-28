Rrahmani non recupera salterà altre tre partite
Il difensore kosovaro rientrerà dopo la sosta delle nazionali. Sembrava pronto per rientrare al centro della difesa contro il Milan invece si allungano i tempi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
rrahmani - recupera
Rrahmani recupera: sarà titolare contro il Milan
Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao dalla panchina, Rrahmani recupera?
Rrahmani recupera il Milan? Sky Sport lo dà in dubbio
Rrahmani recupera per il Milan? Sky Sport lo dà in dubbio Si gioca domenica sera, quindi Conte ha quasi 48 ore di tempo per decidere. Molto difficilmente il tecnico scenderà in campo senza uno tra Rrahmani e Buongiorno.
#MilanNapoli, le probabili formazioni: #Leao dalla panchina, Rrahmani recupera?
Infortunio Rrahmani, l'esito degli esami: rientrerà a Napoli, ecco i tempi di recupero | ESCLUSIVA - La pausa dei campionati legata alle partite delle nazionali ha creato subito un problema alla SSC Napoli: nel corso della sfida tra Svizzera e Kosovo svoltasi venerdì sera a ... Secondo msn.com
Rrahmani: "Pressioni dal Napoli per non giocare per il Kosovo, ma non ho ascoltato" - Il Kosovo sogna la promozione in Lega B della Nations League dopo aver sconfitto l'Islanda con il punteggio di 2- Lo riporta corrieredellosport.it