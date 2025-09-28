Rrahmani non recupera salterà altre tre partite

Forzazzurri.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore kosovaro rientrerà dopo la sosta delle nazionali. Sembrava pronto per rientrare al centro della difesa contro il Milan invece si allungano i tempi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

rrahmani non recupera salter224 altre tre partite

© Forzazzurri.net - Rrahmani non recupera, salterà altre tre partite

In questa notizia si parla di: rrahmani - recupera

Rrahmani recupera: sarà titolare contro il Milan

Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao dalla panchina, Rrahmani recupera?

Rrahmani recupera il Milan? Sky Sport lo dà in dubbio

Infortunio Rrahmani, l'esito degli esami: rientrerà a Napoli, ecco i tempi di recupero | ESCLUSIVA - La pausa dei campionati legata alle partite delle nazionali ha creato subito un problema alla SSC Napoli: nel corso della sfida tra Svizzera e Kosovo svoltasi venerdì sera a ... Secondo msn.com

Rrahmani: "Pressioni dal Napoli per non giocare per il Kosovo, ma non ho ascoltato" - Il Kosovo sogna la promozione in Lega B della Nations League dopo aver sconfitto l'Islanda con il punteggio di 2- Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Rrahmani Recupera Salter224 Tre