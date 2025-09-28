Rottamazione 5 Gusmeroli | nessun paletto dentro anche i decaduti dalle precedenti sanatorie

La nuova Rottamazione 5 delle cartelle esattoriali potrebbe aprirsi senza restrizioni anche ai contribuenti che in passato non hanno portato a termine le precedenti sanatorie fiscali. È quanto emerso dal convegno organizzato il 23 settembre dall’Ordine degli Avvocati di Roma al Palazzo di Giustizia, durante il quale l’onorevole Alberto Gusmeroli, ideatore della proposta di legge sulla cosiddetta “rottamazione lunga”, ha chiarito i contorni dell’intervento. Secondo Gusmeroli, l’accesso alla nuova definizione agevolata non dovrà prevedere paletti o esclusioni per i decaduti. Anzi, imporre limiti selettivi rischierebbe di sollevare profili di incostituzionalità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rottamazione 5, Gusmeroli: nessun paletto, dentro anche i decaduti dalle precedenti sanatorie

