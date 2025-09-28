Rotary dona carrozzine sportive | il tennis diventa davvero per tutti

Due carrozzine sportive donate dal Rotary Club di San Benedetto alla Federazione Italiana Tennis e Paddle. Questo per sostenere il progetto ’Tennis proprio per tutti’. L’iniziativa nasce dal torneo di tennis ’Riviera delle Palme Championship’, disputato tra il 28 maggio e il 1° giugno 2024. La manifestazione, organizzata dal Rotary Club sambenedettese insieme alla International Fellowship of Rotarians, aveva come scopo la raccolta fondi a fini solidaristici e umanitari, che sono stati poi utilizzati per acquistare le sedie. Alla serata della consegna hanno preso parte figure di primo piano della Federazione Italiana Tennis e Paddle, tra cui il Consigliere nazionale Emiliano Guzzo, il presidente delle Marche Andrea Bolognesi e il vicepresidente regionale Andrea Pallotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

