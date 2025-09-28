È partita ieri su Rai 1 la ventesima edizione di Ballando con le stelle, la prima senza Paolo Belli al fianco di Milly Carlucci, che ha un nuovo compagno d’avventura: Massimiliano Rosolino. E l’esordio non ha deluso: la gara è esplosa subito. I concorrenti che alla conferenza stampa (solo tre giorni fa!) si lanciavano in dichiarazioni zuccherose, «Sono qui per divertirmi» la più gettonata, in pista hanno tolto la maschera. La competizione ha preso il via ma più che “tutti contro tutti” è sembrata “ognuno contro se stesso”. Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Milly Carlucci dà il via stasera a “Ballando con le stelle 2025”: tutte le coppie del cast e la giuria Ballando con le stelle 2025, pagelle prima puntata, diretta 27 settembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Rosa Chemical stupisce, Barbara D'Urso convince (c'erano dubbi?) e Filippo Magnini se la cava decisamente bene. Penalizzate dalla scaletta Nancy Brilli e Andrea Delogu, prima e ultima a scendere in pista