Rondine | riconoscimento Unesco all' inaugurazione dell' anno formativo

Arezzo, 28 settembre 2025 – « Rondine è nata per dimostrare che la pace non è una parola da pronunciare, ma una pratica quotidiana fatta di coraggio, fatica e convivenza. Da ventisette anni, ogni giovane che arriva qui porta con sé un pezzo di conflitto e lo trasforma in un seme di dialogo». Con queste parole, Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine, ha dato il là all'inaugurazione dei percorsi formativi della Cittadella della Pace 2025-26. Inaugurazione battezzata da un riconoscimento di valore mondiale: nel giorno dell'avvio del nuovo anno scolastico e accademico, infatti, Rondine ha ricevuto l'importante riconoscimento dell'UNESCO come esperienza educativa innovativa per la trasformazione creativa dei conflitti e la promozione della pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
