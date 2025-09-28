RomM 4.30 | La Rivoluzione del Retrogaming che Stavi Aspettando

Hai una collezione di ROM che cresce in modo incontrollato su dischi rigidi sparsi per la casa? Sei stanco di interfacce datate e della fatica di organizzare manualmente metadati e copertine dei giochi? RomM (ROM Manager) è la risposta a tutte le tue preghiere da retro-gamer. È un manager di ROM potente, bellissimo e, soprattutto, completamente auto-hostato, che ti permette di avere il pieno controllo sulla tua collezione. Cosa rende RomM così speciale?. Immagina un’interfaccia web moderna e reattiva, accessibile da qualsiasi browser (sia su desktop che mobile), che non solo cataloga i tuoi giochi, ma li trasforma in una collezione digitale degna di un museo del videogioco. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net