RomM 4.30 | La Rivoluzione del Retrogaming che Stavi Aspettando
Hai una collezione di ROM che cresce in modo incontrollato su dischi rigidi sparsi per la casa? Sei stanco di interfacce datate e della fatica di organizzare manualmente metadati e copertine dei giochi? RomM (ROM Manager) è la risposta a tutte le tue preghiere da retro-gamer. È un manager di ROM potente, bellissimo e, soprattutto, completamente auto-hostato, che ti permette di avere il pieno controllo sulla tua collezione. Cosa rende RomM così speciale?. Immagina un’interfaccia web moderna e reattiva, accessibile da qualsiasi browser (sia su desktop che mobile), che non solo cataloga i tuoi giochi, ma li trasforma in una collezione digitale degna di un museo del videogioco. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: romm - rivoluzione
Roma, rivoluzione sugli esterni nel derby? Rensch al posto di Wesley, possibile chance per Tsimikas #ASRoma #LazioRoma #DerbyDellaCapitale #SerieA - X Vai su X
GIOVANNI FATTORI: UNA RIVOLUZIONE IN PITTURA Il 6 settembre 2025, giorno del duecentesimo compleanno di Giovanni Fattori, si è aperta la grande mostra che celebra l’anniversario. Oltre 200 opere, 24 sale per una rassegna (a cura di Vincenzo - facebook.com Vai su Facebook