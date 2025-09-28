Romano presto il cantiere della rotatoria tra via Duca d’Aosta e via Dante Ma solo dopo la riapertura del sottopasso
Romano. Approvato dalla giunta il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio tra via Duca d'Aosta e viale Dante Alighieri. Si tratta di un'opera dal valore complessivo di 130mila euro che verrà predisposta, o almeno questa è l'idea, non appena verrà riaperto il vicino sottopasso dove i lavori di riqualificazione in corso si sono protratti oltre i tempi previsti. A seguito di alcuni rinvenimenti avvenuti durante le operazioni di scavo relativi, nel dettaglio, a degli impianti non segnalati, infatti, il tunnel che collega il centro storico di Romano al quartiere dei Cappuccini tempo fa venne dato annuncio che lo stesso sarebbe stato riaperto al traffico solo verso la metà del mese di ottobre Per il sindaco Gianfranco Gafforelli la priorità è, dunque, quella di evitare ulteriori disagi alla viabilità cittadina.
