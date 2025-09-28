Romanò è cattivissimo Giannelli è un dio | social in estasi per l' Italvolley
L'Italia di Fefè De Giorgi si laurea campione del mondo per la seconda volta consecutiva: battuta in finale la Bulgaria in quattro set. Social in delirio per gli Azzurri, in particolare per il capitano Simone Giannelli e per Yuri Romanò, tra i leader di questa straordinaria Nazionale. Queste le reazioni più divertenti dal web. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: roman - cattivissimo
Città del sole Balduina. . QUALUNQUE COSA ACCADA. Anche nelle giornate no, anche se combini un guaio, anche se ti trasformi in un drago cattivissimo. Perché l'amore non svanisce. Non sfiorisce. Non si stanca. Dopo il successo mondiale di "Ti voglio b - facebook.com Vai su Facebook