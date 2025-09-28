Romanò è cattivissimo Giannelli è un dio | social in estasi per l' Italvolley

Gazzetta.it | 28 set 2025

L'Italia di Fefè De Giorgi si laurea campione del mondo per la seconda volta consecutiva: battuta in finale la Bulgaria in quattro set. Social in delirio per gli Azzurri, in particolare per il capitano Simone Giannelli e per Yuri Romanò, tra i leader di questa straordinaria Nazionale. Queste le reazioni più divertenti dal web. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

