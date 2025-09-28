Romano aumenti in vista per la mensa scolastica | il Comune corre ai ripari

Romano di Lombardia. Scattano a partire da quest'anno scolastico gli aumenti per la mensa scolastica: +10% per la prima fascia, +15% per la seconda e +20% per la terza. Per limitare l'impatto sulle famiglie, il comune ha deciso di incrementare del 26% il proprio contributo al servizio. "L'amministrazione è perfettamente consapevole delle difficoltà che ogni incremento può comportare per le famiglie – spiega il sindaco Gianfranco Gafforelli -. Proprio per questo abbiamo deciso di aumentare del 26% il contributo comunale rispetto al passato, così da limitare l'impatto degli aumenti e garantire comunque un servizio di qualità ai nostri studenti.

