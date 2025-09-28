Romano aumenti in vista per la mensa scolastica | il Comune corre ai ripari

Bergamonews.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Romano di Lombardia. Scattano a partire da quest’anno scolastico gli aumenti per la mensa scolastica: +10% per la prima fascia, +15% per la seconda e +20% per la terza. Per limitare l’impatto sulle famiglie, il comune ha deciso di incrementare del 26% il proprio contributo al servizio. “L’amministrazione è perfettamente consapevole delle difficoltà che ogni incremento può comportare per le famiglie – spiega il sindaco Gianfranco Gafforelli -. Proprio per questo abbiamo deciso di aumentare del 26% il contributo comunale rispetto al passato, così da limitare l’impatto degli aumenti e garantire comunque un servizio di qualità ai nostri studenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

romano aumenti in vista per la mensa scolastica il comune corre ai ripari

© Bergamonews.it - Romano, aumenti in vista per la mensa scolastica: il Comune corre ai ripari

In questa notizia si parla di: romano - aumenti

Aumenti per le mense scolastiche: "Promesse a vuoto alle famiglie" - "Un aumento di quasi un euro a bimbo al giorno per la mensa, e con due bimbi dello stesso nucleo familiare l’aumento è di un euro e 60 centesimi, mentre i dipendenti comunali pagano per mangiare alla ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Aumenti mensa a Recanati, il Comune non ci sta: «Ampliato anche l’esonero per l’Isee» - Nelle ultime settimane, spiega il Comune, l’assessore ai Servizi sociali si è confrontata con alcune famiglie, rappresentanti del comitato mensa e dei consigli d’istituto trasmettendo a tutte le ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Romano Aumenti Vista Mensa