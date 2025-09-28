Romano di Lombardia. Torna il concorso di poesia e prosa dedicato a Giuseppe Longhi, sindaco della città scomparso nel 2004. La giunta comunale ha deliberato l’istituzione della XVI edizione, con il tema “ Universo. Itinerari tra stelle e desideri ”. Il concorso prevede tre sezioni. La prima è la poesia senior, riservata a chi ha compiuto 18 anni. Ogni autore potrà inviare fino a tre poesie inedite, senza limiti di stile o di lunghezza. È prevista una quota di iscrizione di 15 euro per componimento. La seconda è la poesia dialettale bergamasca, con il Premio Giuseppe Cavagnari, detto Magatì. È aperta a concorrenti di tutte le età, che potranno inviare fino a tre poesie in dialetto, sempre sul tema scelto per il 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Romano, al via la XVI edizione del concorso di poesia e prosa