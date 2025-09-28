Roma-Verona Zanetti non arretra E poi rivela | Ho parlato con Baldanzi
L’Hellas fa un’ottima figura all’Olimpico ma non concretizza le tante occasioni e torna a casa di nuovo senza punti: le parole del tecnico gialloblù e di Belghali Il Verona inanella un’altra ottima prestazione contro una big, ma dopo il pareggio con la Juve non riesce a fare punti anche contro la Roma. All’Olimpico la squadra di Zanetti fa molto bene, ma manca totalmente in fase di conclusione e Svilar resta imbattuto. Paolo Zanetti (LaPresse) – calciomercato.it Il tecnico dei gialloblù, insieme a Belghali, commenta la partita: “Non sono mai stato un estimatore dei complimenti senza punti, come mentalità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: roma - verona
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare
Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona
Roma-Verona, CELIK: "Classifica? Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo" #asroma https://tinyurl.com/4stfzk5d Vai su X
C’è Mel Gibson all’Olimpico per Roma-Verona - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Verona, Zanetti non arretra. E poi rivela: “Ho parlato con Baldanzi” - L'Hellas Verona fa un'ottima figura all'Olimpico ma non concretizza le tante occasioni: le parole di Zanetti e Belghali ... Come scrive calciomercato.it
Roma-Verona 2-0 pagelle: Dovbyk arma letale, Soulé che gioia. Gasperini avvisa Ferguson - 0, i top e flop: Dovbyk e Soulé portano i giallorossi primi in classifica. Scrive sport.virgilio.it