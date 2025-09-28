Roma-Verona vittorie di misura | dal rigore di Di Bartolomei alla Roma di Gasperini in cerca di certezze e gol
Nel calcio non esistono dogmi assoluti. Ogni filosofia, ogni stile di gioco può, col tempo, rivelarsi vincente. Gian Piero Gasperini, da sempre fautore di un gioco spettacolare e offensivo, sin dal suo arrivo a Roma ha capito che sarebbe stato difficile riproporre – almeno all’inizio di questo suo percorso in giallorosso – quei meccanismi di gioco plasmati e consolidati in quel di Bergamo. A Roma, Gasperini ha ammesso che può e deve uscire dalla sua “ comfort zone “, per ricalibrare il suo credo calcistico in funzione della rosa che ha a disposizione. Così, in queste prime uscite stagionali, la Roma ha sorpreso per equilibrio e organizzazione complessivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
