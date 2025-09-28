Quinta giornata di Serie A che ha già vissuto le emozioni delle sfide del sabato e che attende il ritorno in campo della Roma, fissato contro il Verona, alle ore 15, allo Stadio Olimpico. Giallorossi che saranno spinti dal proprio pubblico per cercare di portare a casa ulteriori tre punti e piazzare così la quarta vittoria nelle prime cinque partite di questo campionato. Roma che si presenta a questo appuntamento dopo la bella prestazione sfoggiata in Francia nel match d’esordio della League Phase di Europa League, dove ha superato 2-0 il Nizza. Gasperini spera però di iniziare a vedere miglioramenti nel rendimento del reparto offensivo, che è fermo al solo gol di Soulé a Pisa e che fino a questo momento rappresenta la nota negativa della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Verona Streaming Gratis: dove vedere la sfida dell’Olimpico in Diretta Live