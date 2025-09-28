Roma-Verona | probabili formazioni orario e dove vederla in tv e streaming Gasperini punta ancora su Pellegrini

Ilmessaggero.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma è pronta a tornare in campo dopo una settimana di pura euforia: prima il successo nel derby con la Lazio, poi la prima serata europea, vinta con il Nizza. Due risultati che danno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma verona probabili formazioni orario e dove vederla in tv e streaming gasperini punta ancora su pellegrini

© Ilmessaggero.it - Roma-Verona: probabili formazioni, orario e dove vederla (in tv e streaming). Gasperini punta ancora su Pellegrini

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

roma verona probabili formazioniRoma-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I giallorossi sull'onda dell'entusiasmo dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, gli scaligeri all'Olimpico per dare continuità alla buona prestazione contro la Juventus ... Come scrive tuttosport.com

roma verona probabili formazioniSerie A 2025-2026: Roma-Verona, le probabili formazioni - La partita dell'Olimpico è valida per la quinta giornata del massimo campionato italiano: calcio d'inizio alle ore 15 ... Riporta sportal.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Verona Probabili Formazioni