Tre sfide importanti quelle di ieri che hanno mossa nuovamente la classifica, ma oggi tocca alla Roma tenere il passo delle prime della classifica, per sognare insieme ai tifosi quantomeno il ritorno nell’Europa che conta di più. Oggi alle 15:00, in un Olimpico come al solito pronto a rispondere presente, un Verona con un’identità precisa, desideroso di trovare la prima vittoria stagionale o comunque punti utili alla salvezza, sfruttando contropiedi e le abilità di Giovane. Dopo i tanti nuovi volti visti in settimana contro il Nizza, niente turnover per Gasperini, una parola che in conferenza stampa ha ammesso di non gradire, e dunque si va verso l’11 tipo delle ultime partite di campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Verona, probabili formazioni: niente turnover per Gasperini, solo un ballottaggio