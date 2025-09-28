Gli oltre 60mila spettatori giallorossi fanno sentire la loro vicinanza agli ultras fermati martedì La Roma riprende la sua corsa dall’Olimpico, con l’obiettivo di chiudere una settimana perfetta dopo la vittoria nel derby con la Lazio e quella all’esordio in Europa League in casa del Nizza. Oggi davanti c’è il Verona, sulla carta decisamente inferiore ma comunque insidioso soprattutto per qualche individualità. La squadra di Zanetti non ha mai vinto, ma ha perso una sola gara delle prime quattro ed è reduce dall’1-1 con la Juventus che può avergli dato fiducia. Roma-Verona (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma-Verona, le curve tra striscioni e silenzio per i tifosi arrestati in Francia. Poi lo sfottò alla Lazio