Roma-Verona le curve tra striscioni e silenzio per i tifosi arrestati in Francia Poi lo sfottò alla Lazio
Gli oltre 60mila spettatori giallorossi fanno sentire la loro vicinanza agli ultras fermati martedì La Roma riprende la sua corsa dall'Olimpico, con l'obiettivo di chiudere una settimana perfetta dopo la vittoria nel derby con la Lazio e quella all'esordio in Europa League in casa del Nizza. Oggi davanti c'è il Verona, sulla carta decisamente inferiore ma comunque insidioso soprattutto per qualche individualità. La squadra di Zanetti non ha mai vinto, ma ha perso una sola gara delle prime quattro ed è reduce dall'1-1 con la Juventus che può avergli dato fiducia.
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare
Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona
Roma, prosegue la protesta contro gli arresti di Nizza. Striscioni all'Olimpico - Dopo la scelta di posizionare gli striscioni della Curva Sud capovolti, prosegue la protesta dei tifosi della Roma in sostegno dei sostenitori fermati. tuttomercatoweb.com scrive
Roma, protesta dei tifosi: striscioni in Curva Sud al contrario dopo gli arresti di Nizza - I tifosi della Roma protestano dopo i fatti di cronaca accaduti a Nizza a contorno della sfida di Europa League vinta contro il club rossonero. Scrive tuttomercatoweb.com