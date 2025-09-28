Roma-Verona Gasperini | Troppa fatica ma la classifica è meritata Poi esalta Svilar
I giallorossi centrano la quarta vittoria su cinque partite e salgono provvisoriamente in vetta insieme al Napoli che giocherà stasera La Roma vince ancora e chiude una settimana perfetta vincendo con Lazio, Nizza e ora Verona. La classifica dice addirittura 12 punti e primo posto in attesa del Napoli che deve scendere in campo tra pochi minuti col Milan. Gian Piero Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it Dopo il match vinto 2-0 con l’Hellas le parole in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, che ha da sorridere anche per il ritorno al gol di Dovbyk anche se sottolinea le difficoltà per la terza partita in una settimana: “Abbiamo pagato la terza partita in una settimana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
