Roma-Verona | Gasperini cerca il primato

Sololaroma.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la vittoria in Europa League contro il Nizza, per la Roma è tempo di tornare a focalizzarsi sulla Serie A e sulla quinta giornata. Giallorossi che sono di scena allo Stadio Olimpico, dove alle ore 15 scenderanno in campo con il Verona per provare a conquistare il quarto successo di questo campionato. Segui la diretta LIVE del match insieme a SololaRoma.it. 5 minuti fa 28 Settembre 2025 14:36 14:36 Le formazioni ufficiali. ROMA  (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All: Gasperini VERONA  (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

