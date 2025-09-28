Roma-Verona | Gasperini cerca il primato
Archiviata la vittoria in Europa League contro il Nizza, per la Roma è tempo di tornare a focalizzarsi sulla Serie A e sulla quinta giornata. Giallorossi che sono di scena allo Stadio Olimpico, dove alle ore 15 scenderanno in campo con il Verona per provare a conquistare il quarto successo di questo campionato. Segui la diretta LIVE del match insieme a SololaRoma.it. 5 minuti fa 28 Settembre 2025 14:36 14:36 Le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All: Gasperini VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma, Gasperini e il recupero di Pellegrini: "Passa dalle partite, come quella di oggi" - Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Verona valido per la 5^ giornata di. Scrive tuttomercatoweb.com
Pronostico Roma-Verona: ecco perchè giocare l'Over 1,5 Casa - L'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Venezia certifica le difficoltà dell'Hellas, che ha tuttavia messo in difficoltà la Juventus al Bentegodi. Riporta tuttosport.com