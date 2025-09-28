Roma-Verona | formazioni ufficiali orario e dove vederla in tv e streaming Gasperini punta ancora su Pellegrini

Ilmessaggero.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma è pronta a tornare in campo dopo una settimana di pura euforia: prima il successo nel derby con la Lazio, poi la prima serata europea, vinta con il Nizza. Due risultati che danno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Roma-Verona: formazioni ufficiali, orario e dove vederla (in tv e streaming). Gasperini punta ancora su Pellegrini

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

roma verona formazioni ufficialiLIVE - Roma-Verona, le formazioni ufficiali: Dovbyk dal 1', c'è Wesley a destra - Alle 15 i giallorossi scendono in campo all'Olimpico per la quinta giornata di campionato. Riporta ilromanista.eu

