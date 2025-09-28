Roma-Verona dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ospita il Verona allo stadio Olimpico per la 5a giornata di Serie A: si scende in campo alle ore 15:00, con diretta esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati DAZN. Le formazioni di Gasperini e Zanetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

roma verona vederla oggiPronostico Roma-Verona: questo segno è una costante - Verona è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Lo riporta ilveggente.it

roma verona vederla oggiRoma-Verona: i giallorossi puntano alla continuità all’Olimpico - Gasperini cerca continuità dopo derby e Nizza, probabili formazioni e precedenti ... Come scrive lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Verona Vederla Oggi