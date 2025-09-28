Roma-Verona domenica 28 settembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Giallorossi di misura all’Olimpico

La Roma è al settimo cielo dopo la vittoria nel derby della Capitale e ora ospita il Verona allOlimpico per dare continuità di risultati. I giallorossi si sono aggiudicati la stracittadina domenica scorsa grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini, al debutto quest’anno, vera e propria intuizione di mister Gian Piero Gasperini. Con questo successo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

