La Roma è al settimo cielo dopo la vittoria nel derby della Capitale e ora ospita il Verona all’Olimpico per dare continuità di risultati. I giallorossi si sono aggiudicati la stracittadina domenica scorsa grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini, al debutto quest’anno, vera e propria intuizione di mister Gian Piero Gasperini. Con questo successo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Verona (domenica 28 settembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Giallorossi di misura all’Olimpico