Roma-Verona 2-0 | raddoppia Soulé

Archiviata la vittoria in Europa League contro il Nizza, per la Roma è tempo di tornare a focalizzarsi sulla Serie A e sulla quinta giornata. Giallorossi che sono di scena allo Stadio Olimpico, dove alle ore 15 scenderanno in campo con il Verona per provare a conquistare il quarto successo di questo campionato. Segui la diretta LIVE del match insieme a SololaRoma.it. Pochi secondi fa 28 Settembre 2025 16:39 16:39 Sostituzione Roma. 82?- Fuori Soulé per El Shaarawy. 1 minuti fa 28 Settembre 2025 16:39 16:39 Souléééééé. 80?- Nel momento più complicato per la Roma a raddoppiare ci pensa Soulé. 5 minuti fa 28 Settembre 2025 16:35 16:35 78?- Grande giocata di Sarr che addomestica il pallone in acrobazia, ma poi mastica la conclusione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Verona 2-0: raddoppia Soulé

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

Roma-Verona, sorpresa in tribuna: c'è anche Mel Gibson a seguire il match https://bit.ly/4mCp8tO #AsRoma Vai su X

ROMA - VERONA - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Verona 1-0, il risultato LIVE - Nelle ultime cinque sfide tra Roma e Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù), incluso l'1- Da sport.sky.it

Diretta/ Roma Verona (risultato 1-0) video streaming tv: Dovbyk si sblocca! (28 settembre 2025) - Diretta Roma Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Olimpico della Capitale per il quinto turno di Serie A, stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net scrive