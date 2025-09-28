Roma-Verona 2-0 le pagelle | Dovbyk 6,5 si sblocca Svilar 7 decisivo Orban sciupa 5,5 Nelsson solido 6,5

La Roma di Gasperini continua la sua marcia che, a eccezione del passo falso contro il Torino, parla di sole vittorie (senza gol subiti). La formazione giallorossa ha mantenuto questa tradizione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma verona 2 0Roma-Verona 2-0, le pagelle: Dovbyk (6,5) si sblocca, Svilar (7) decisivo, Orban sciupa (5,5), Nelsson solido (6,5) - La Roma di Gasperini continua la sua marcia che, a eccezione del passo falso contro il Torino, parla di sole vittorie (senza gol subiti). Da ilmessaggero.it

