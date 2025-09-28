Roma Verona 2-0, Gasperini vince e supera i bianconeri in classifica: il resoconto della vittoria dei giallorossi. Vince e convince la Roma di Gasperini. Nella sfida delle 15:00 all’Olimpico, i giallorossi hanno superato per 2-0 un Hellas Verona volenteroso ma poco cinico, conquistando tre punti fondamentali per la propria classifica. A decidere il match sono state le reti, una per tempo, di Artem Dovbyk e l’ex Juve Matías Soulé. La partita si è messa subito in discesa per i padroni di casa. Dopo appena sette minuti, la Roma ha trovato il gol del vantaggio con il suo bomber, Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è stato bravissimo a prendere posizione in area e a trasformare in rete con un’incornata precisa un cross morbido di Celik dalla trequarti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma Verona 2-0, Gasperini vince (con qualche difficoltà) grazie a Dovbyk e Soulé e supera la Juve in classifica: ecco come è andata la partita