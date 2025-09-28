Roma Verona 2-0 Gasperini vince con qualche difficoltà grazie a Dovbyk e Soulé e supera la Juve in classifica | ecco come è andata la partita
Roma Verona 2-0, Gasperini vince e supera i bianconeri in classifica: il resoconto della vittoria dei giallorossi. Vince e convince la Roma di Gasperini. Nella sfida delle 15:00 all’Olimpico, i giallorossi hanno superato per 2-0 un Hellas Verona volenteroso ma poco cinico, conquistando tre punti fondamentali per la propria classifica. A decidere il match sono state le reti, una per tempo, di Artem Dovbyk e l’ex Juve Matías Soulé. La partita si è messa subito in discesa per i padroni di casa. Dopo appena sette minuti, la Roma ha trovato il gol del vantaggio con il suo bomber, Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è stato bravissimo a prendere posizione in area e a trasformare in rete con un’incornata precisa un cross morbido di Celik dalla trequarti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: roma - verona
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare
Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona
Inizia il secondo tempo di Roma-Verona #RomaVerona 1-0 Vai su X
ROMA - VERONA - facebook.com Vai su Facebook
La Roma soffre ma vince ancora, battuto 2-0 il Verona: riecco Dovbyk e Soulé in gol, Svilar è un muro - 0 il Verona: tornano al gol Dovbyk e Soulé, mentre Svilar salva i giallorossi con parate decisive ... Segnala fanpage.it
Roma-Verona risultato 2-0: Dovbyk e Soulé lanciano i giallorossi ad altissima quota - 0 il Verona nella quinta giornata di campionato e sale tra le prime tre in classifica. Da corriere.it