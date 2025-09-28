Roma-Verona 2-0 Celik Mvp | Sono contento per il premio
La Roma ha battuto 2-0 il Verona nella quinta giornata di Serie A grazie alle reti di Artem Dovbyk e Matias Soulé. A fine partita, però, a ricevere il premio di MVP dell’incontro è stato Zeki Celik, che si è poi intrattenuto ai microfoni di Dazn: “ Perché i miei compagni gli abbracci e gli schiaffi dei miei compagni per il premio? Non lo so, ma sono contento per premio è la prima volta. Sono contento “. Con questo risultato, i giallorossi hanno momentaneamente agganciato in vetta alla classifica con 12 punti il Napoli, impegnato questa sera nel big match con il Milan, ma Celik predica calma: “ Passo dopo passo, vinciamo tutte le partite che è la cosa più importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
