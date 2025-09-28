Roma-Verona 1-0 | termina il primo tempo
Archiviata la vittoria in Europa League contro il Nizza, per la Roma è tempo di tornare a focalizzarsi sulla Serie A e sulla quinta giornata. Giallorossi che sono di scena allo Stadio Olimpico, dove alle ore 15 scenderanno in campo con il Verona per provare a conquistare il quarto successo di questo campionato. Segui la diretta LIVE del match insieme a SololaRoma.it. 7 minuti fa 28 Settembre 2025 15:54 15:54 Finisce il primo tempo. Terminato il primo tempo tra Roma e Verona, con i giallorossi che hanno dominato la gara. Le uniche due occasioni degli ospiti sono targate Orban che se le divora. 15 minuti fa 28 Settembre 2025 15:45 15:45 45?- Giallo per Unai Nunez. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
