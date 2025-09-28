Roma-Verona 1-0 | termina il primo tempo

Sololaroma.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la vittoria in Europa League contro il Nizza, per la Roma è tempo di tornare a focalizzarsi sulla Serie A e sulla quinta giornata. Giallorossi che sono di scena allo Stadio Olimpico, dove alle ore 15 scenderanno in campo con il Verona per provare a conquistare il quarto successo di questo campionato. Segui la diretta LIVE del match insieme a SololaRoma.it. 7 minuti fa 28 Settembre 2025 15:54 15:54 Finisce il primo tempo. Terminato il primo tempo tra Roma e Verona, con i giallorossi che hanno dominato la gara. Le uniche due occasioni degli ospiti sono targate Orban che se le divora. 15 minuti fa 28 Settembre 2025 15:45 15:45 45?- Giallo per Unai Nunez. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma verona 1 0 termina il primo tempo

© Sololaroma.it - Roma-Verona 1-0: termina il primo tempo

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

roma verona 1 0Roma avanti 1-0 alla fine del primo tempo contro il Verona: decide la rete di Dovbyk - Primo tempo vivace e pimpante, quello andato in scena all'Olimpico fra Roma ed Hellas Verona nella gara odierna delle ore 15. Come scrive tuttomercatoweb.com

Roma-Verona 1-0, il risultato LIVE - Nelle ultime cinque sfide tra Roma e Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù), incluso l'1- Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Verona 1 0