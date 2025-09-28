Roma-Verona 1-0 | inizia il secondo tempo

Archiviata la vittoria in Europa League contro il Nizza, per la Roma è tempo di tornare a focalizzarsi sulla Serie A e sulla quinta giornata. Giallorossi che sono di scena allo Stadio Olimpico, dove alle ore 15 scenderanno in campo con il Verona per provare a conquistare il quarto successo di questo campionato. Segui la diretta LIVE del match insieme a SololaRoma.it. 4 minuti fa 28 Settembre 2025 16:06 16:06 48?- Mancini non perfetta nella chiusura su Orban, regala il pallone a Giovane che a due passi dalla porta di Svilar spara alto. 5 minuti fa 28 Settembre 2025 16:05 16:05 47?- Ci prova il Verona con Serdar che dalla distanza lascia partire una fucilata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Verona 1-0: inizia il secondo tempo

In questa notizia si parla di: roma - verona

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona

Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare

Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona

#Roma-#Verona diretta: segui il match di #SerieA all'Olimpico oggi LIVE Vai su X

ROMA - VERONA - facebook.com Vai su Facebook

Roma avanti 1-0 alla fine del primo tempo contro il Verona: decide la rete di Dovbyk - Primo tempo vivace e pimpante, quello andato in scena all'Olimpico fra Roma ed Hellas Verona nella gara odierna delle ore 15. Secondo tuttomercatoweb.com

Roma-Verona 1-0, il risultato LIVE - Nelle ultime cinque sfide tra Roma e Verona in campionato ha sempre vinto la formazione ospitante (tre successi giallorossi e due gialloblù), incluso l'1- Da sport.sky.it