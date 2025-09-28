Roma-Verona 0-0 | inizia la partita
Archiviata la vittoria in Europa League contro il Nizza, per la Roma è tempo di tornare a focalizzarsi sulla Serie A e sulla quinta giornata. Giallorossi che sono di scena allo Stadio Olimpico, dove alle ore 15 scenderanno in campo con il Verona per provare a conquistare il quarto successo di questo campionato. Segui la diretta LIVE del match insieme a SololaRoma.it. Pochi secondi fa 28 Settembre 2025 14:59 14:59 Inizia Roma-Verona. Al via il match tra Roma e Verona. 25 minuti fa 28 Settembre 2025 14:36 14:36 Le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - verona
Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona
Ghilardi più vicino: distanza minima tra Roma e Verona: Cherubini può aiutare
Roma, saluta un altro giovane: Feola ceduto a titolo definitivo al Verona
La nostra formazione per Roma-Verona #ASRoma Vai su X
ROMA - VERONA - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici Roma - Verona di Serie A: prosegue la striscia giallorossa? - Hellas Verona di Serie A: un successo casalingo con clean sheet, meno di 3. goal.com scrive
Pagina 0 | Roma, ballottaggi aperti in tutti i reparti: i dubbi di Gasperini per il Verona - Il tecnico sta sfruttando l’intera rosa a disposizione e ragiona sulle scelte da fare in vista della sfida di campionato contro l'Hellas all'Olimpico: i dettagli ... Riporta corrieredellosport.it