L’ inizio di campionato della Roma Primavera è stato segnato da alti e bassi, con la normale conseguenza di una classifica che recita sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima di queste è arrivata proprio domenica scorsa, quando i giovani giallorossi sono caduti per 1-0 sul campo del Genoa, tornando a fare un passo indietro dopo i bei successi ottenuti consecutivamente con Sassuolo e Fiorentina, che avevano mostrato passi avanti nel percorso di crescita. Un percorso, quello iniziato con Guidi in panchina, che anche per la giovane età della rosa è ancora in fase di assestamento, con prestazioni che in più di una circostanza non hanno poi trovato riscontro nel risultato per alcuni errori di troppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Primavera, parola d’ordine riscatto: Guidi attende il Frosinone