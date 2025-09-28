Roma Primavera parola d’ordine riscatto | Guidi attende il Frosinone
L’ inizio di campionato della Roma Primavera è stato segnato da alti e bassi, con la normale conseguenza di una classifica che recita sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima di queste è arrivata proprio domenica scorsa, quando i giovani giallorossi sono caduti per 1-0 sul campo del Genoa, tornando a fare un passo indietro dopo i bei successi ottenuti consecutivamente con Sassuolo e Fiorentina, che avevano mostrato passi avanti nel percorso di crescita. Un percorso, quello iniziato con Guidi in panchina, che anche per la giovane età della rosa è ancora in fase di assestamento, con prestazioni che in più di una circostanza non hanno poi trovato riscontro nel risultato per alcuni errori di troppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - primavera
Roma, l’Atalanta punta Matteo Plaia: trattativa in corso per il difensore della Primavera
Roma Primavera a Benevento, Guidi: “Giusto confrontarsi con squadre più esperte”
Roma Primavera sconfitta di misura dal Benevento: decide Manconi
Primavera, Roma a caccia di riscatto: domani la sfida al Frosinone ? https://romanews.eu/primavera-roma-a-caccia-di-riscatto-domani-la-sfida-al-frosinone… #asroma #romanewseu - X Vai su X
Ricordate? La scorsa primavera, sono giunte a Roma le classi vincitrici delle Gare di Diritto Internazionale Umanitario organizzate a livello regionale. Un momento di conoscenza ed informazione, in cui le studentesse e gli studenti hanno potuto misurarsi in pr - facebook.com Vai su Facebook
Primavera, Roma-Frosinone: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - I giallorossi scendono in campo dopo il ko contro il Genoa: si gioca lunedì 29 settembre al Di Bartolomei di Trigoria. Segnala ilromanista.eu
DIRETTA/ Roma Fiorentina Primavera (risultato finale 3-1): bella vittoria giallorossa! (12 settembre 2025) - Diretta Roma Fiorentina Primavera streaming video tv: big match al Tre Fontane tra due squadre potenzialmente candidate allo scudetto. Da ilsussidiario.net