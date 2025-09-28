Roma militanti di Azione ripuliscono il Pineto | Servono parchi sicuri e decorosi

Romatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un flash mob dopo aver pulito il parco. Consiglieri e militanti di Azione si sono ritrovati, sabato 27 settembre, al parco del Pineto all’Aurelio, dove si sono rimboccati le maniche per raccogliere i rifiuti. Un’iniziativa, questa, che rientra nel progetto “Roma Parchi Sicuri” portato avanti dal. 🔗 Leggi su Romatoday.it

