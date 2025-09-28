Roma-Hellas Verona 2-0 Zanetti in conferenza stampa | Ci meritiamo più punti
Si è chiusa la sfida tra Roma ed Hellas Verona. Una gara che ha visto i giallorossi vincere, con gli scaligeri che sono caduti in quella che è la seconda sconfitta stagionale in Serie A. A parlare della gara, nella conferenza stampa post partita, è stato il tecnico Zanetti. Queste le sue parole: "Oggi è mancata precisione, ma anche un pizzico di fortuna. Comunque abbiamo giocato bene contro una grande squadra come la Roma. Gol mangiati? I numeri sono incredibili, sono anche fuori statistica, non segnamo. Giovane sta facendo un percorso diverso, sta facendo l'attaccante ma ha sempre giocato da esterno.
