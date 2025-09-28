Roma-Hellas Verona 2-0 | i gol di Dovbyk e Soulé e le parate di Svilar Gasperini soffre ma vince ancora

La Roma vince per due a zero contro l'Hellas Verona e conquista la quarta vittoria in cinque partite di Serie A. All'Olimpico i giallorossi approcciano benissimo il match sbloccato da Dovbyk lanciato a sorpresa dal 1'. Dopo il gol però serve un super Svilar che tiene a galla con fortuna (traversa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, occhi su Daniele Ghilardi: il centrale dell’Hellas ha detto sì

La Roma soffre ma vince ancora, battuto 2-0 il Verona: riecco Dovbyk e Soulé in gol, Svilar è un muro - 0 il Verona: tornano al gol Dovbyk e Soulé, mentre Svilar salva i giallorossi con parate decisive ... Secondo fanpage.it

La Roma vince ancora e trova i gol degli attaccanti: col Verona finisce 2-0 - Vince e convince, contro un Hellas Verona comunque volenteroso e sempre dentro la partita. Segnala tuttomercatoweb.com