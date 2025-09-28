Roma-Hellas Verona 2-0 Gasperini in conferenza | Dovbyk? Il ragazzo reagisce bene ha fatto un gran bel gol

Terminata la partita tra Roma ed Hellas Verona. Una vittoria importante per i giallorossi contro una compagine tutt’altro che semplice da affrontare. A parlarne, nella conferenza stampa post partita, è stato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “C’era sicuramente più di qualcuno in difficoltà sotto il piano atletico. Il Verona in tanti momenti aveva più forza di noi, ma questo non fa altro che avvalorare ciò che hanno fatto i ragazzi e il risultato portato a casa. Dovbyk? Il ragazzo reagisce bene, anche quando gli parli si vede. In questi ultimi dieci giorni ho visto una crescita importante e ha ancora dei margini importanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

