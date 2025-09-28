Terminata la partita tra Roma ed Hellas Verona. Una vittoria importante per i giallorossi contro una compagine tutt’altro che semplice da affrontare. A parlarne, nella conferenza stampa post partita, è stato. Queste le sue parole: “Questo gol significa molto per me perché ho sempre avuto tanta pressione addosso. Sono contento per me e anche per i tre punti della squadra. Gasperini? Per gli attaccanti è importante avere la fiducia dell’allenatore, abbiamo parlato tanto dei movimenti da fare. Oggi mi ha dato una grande opportunità e io l’ho colta e spero me ne dia altre”. Ha poi continuato: “Conosco bene la storia della Roma, la tradizione dei grandi attaccanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Hellas Verona 2-0, Dovbyk in conferenza stampa: “Ho parlato con Dzeko e mi ha dato tanti consigli”