Roma-Hellas Verona 2-0 Dovbyk in conferenza stampa | Ho parlato con Dzeko e mi ha dato tanti consigli
Terminata la partita tra Roma ed Hellas Verona. Una vittoria importante per i giallorossi contro una compagine tutt’altro che semplice da affrontare. A parlarne, nella conferenza stampa post partita, è stato. Queste le sue parole: “Questo gol significa molto per me perché ho sempre avuto tanta pressione addosso. Sono contento per me e anche per i tre punti della squadra. Gasperini? Per gli attaccanti è importante avere la fiducia dell’allenatore, abbiamo parlato tanto dei movimenti da fare. Oggi mi ha dato una grande opportunità e io l’ho colta e spero me ne dia altre”. Ha poi continuato: “Conosco bene la storia della Roma, la tradizione dei grandi attaccanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - hellas
Roma, occhi su Daniele Ghilardi: il centrale dell’Hellas ha detto sì
Roma, avanti tutta su Ghilardi: il difensore dice sì, trattativa con l’Hellas al via
Calciomercato Roma, Ghilardi a un passo: accordo trovato con l’Hellas Verona
Le pagelle di Roma-Hellas Verona 2-0 @AleCarducci #ASRoma #RomaHellasVerona Vai su X
#RomaVerona, domani 405 tifosi gialloblù allo stadio Olimpico https://www.hellaslive.it/news/roma-hellas-verona-domani-405-tifosi-gialloblu-allo-stadio-olimpico - facebook.com Vai su Facebook
La Roma soffre ma vince ancora, battuto 2-0 il Verona: riecco Dovbyk e Soulé in gol, Svilar è un muro - 0 il Verona: tornano al gol Dovbyk e Soulé, mentre Svilar salva i giallorossi con parate decisive ... Segnala fanpage.it
PAGELLE E TABELLINO ROMA-VERONA 2-0: Dovbyk rialza la testa, Celik in difficoltà - Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 5a giornata della Serie A Enilive 2025/26 ... Da calciomercato.it