Roma-Hellas Verona 2-0 Belghali in conferenza stampa | Abbiamo giocato bene contro una grande squadra
Si è chiusa la sfida tra Roma ed Hellas Verona. Una gara che ha visto i giallorossi vincere, con gli scaligeri che sono caduti in quella che è la seconda sconfitta stagionale in Serie A. A parlare della gara, nella conferenza stampa post partita, è stato. Queste le sue parole: “Lo staff mi ha aiutato a migliorare in questo periodo. Io penso che a cambiare sia stato il ritmo di questo campionato, il livello tecnico e tattico è molto complicato. Oggi abbiamo giocato un’ottima partita contro una grande squadra. Dopo il gol subito abbiamo creato tante occasioni, ma non le abbiamo sfruttate”. Ha poi continuato: “Lazio e Roma a confronto? La differenza è stata nell’approccio perché contro la Lazio abbiamo preso subito gol e non abbiamo reagito, mentre oggi anche se abbiamo preso gol abbiamo continuato a spingere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma, occhi su Daniele Ghilardi: il centrale dell’Hellas ha detto sì
