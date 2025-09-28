Roma Dovbyk si toglie qualche sassolino | Ogni giorno mi vendevano a una squadra diversa
L’ucraino torna al gol e mostra tutta la sua soddisfazione in conferenza, alleggerendosi e raccontando un retroscena con Dzeko e uno con Celik Artem Dovbyk torna uomo copertina della Roma grazie al gol che ha sbloccato la gara col Verona mettendo in discesa una partita che poi si è comunque complicata. Artem Dovbyk (LaPresse) – calciomercato.it Le parole dell’ucraino nel postpartita in conferenza stampa: “Significa molto, perché all’inizio c’era tanta pressione su di me come giocatore, soprattutto a Roma. Sugli attaccanti ce n’è tanta, non mi sono mai arreso, continuo a lavorare per sfruttare le occasioni e oggi l’ho fatto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
