Roma Dovbyk pubblica uno scatto con Dzeko | Dobbiamo incontrarci più spesso FOTO

Artem Dovbyk ha scelto la sfida tra Roma e Verona per aprire il suo conto stagionale e cancellare settimane di dubbi e attese. Una rete che vale oro, perché arrivata in un momento in cui Gasperini aveva bisogno delle risposte dei suoi centravanti. Poche ore dopo la partita, l’attaccante ucraino ha condiviso su Instagram una foto speciale: lui accanto a Edin Dzeko. “ Dobbiamo incontrarci più spesso. Grande Edin! “, ha scritto Dovbyk con entusiasmo. Non un incontro casuale: l’ex bomber bosniaco, che a Roma ha lasciato un segno indelebile con 119 gol in 260 presenze, rappresenta per lui un modello di riferimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

