Roma domani la ripresa verso il Lille | solo crampi per Ndicka contro il Verona

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a correre. Dopo il derby e il successo in casa del Nizza in Europa League, i giallorossi hanno superato anche il Verona all' Olimpico, centrando la terza vittoria consecutiva e la quinta in sei gare stagionali. Un avvio che conferma la crescita del gruppo e permette al tecnico di lavorare con maggiore serenità sui dettagli. Domani la ripresa. Il calendario, però, non concede tregua. Prima della sosta per le nazionali, la Roma affronterà due sfide delicate: giovedì sera all' Olimpico arriverà il Lille per la seconda giornata di Europa League, mentre domenica i giallorossi faranno visita alla Fiorentina di Pioli al Franchi.

