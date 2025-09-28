Roma diversi blitz anti-droga dei Carabinieri | arrestate 15 persone

Nel corso di una serie di blitz antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 15 persone e sequestrato oltre 1,5 kg di sostanze stupefacenti, tra cui crack, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, oltre a denaro, circa 10.000 euro, ritenuto provento dell'illecita attività di spaccio. In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Ottavia hanno arrestato un 55enne romano, notato con atteggiamento sospetto nei pressi della sua abitazione di Via Trionfale. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina per un totale di 3 grammi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

