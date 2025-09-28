Roma cinica Verona sprecone | Dovbyk e Soulè firmano il 2-0 all’Olimpico

ROMA-VERONA 2-0 RETI: 7'pt Dovbyk, 34'st Soulè ROMA (3-4-2-1): Svilar 7.5; Celik 6, Mancini 5, Ndicka 6 (26'st Ziolkowski 6); Wesley 5 (15'st Hermoso 6), Kone 6, Cristante 6, Angelino 5.5 (15'st Tsimikas 5.5); Soulè 7 (37'st El Shaarawy sv), Pellegrini 6; Dovbyk 7 (15'st Ferguson 6). In panchina: Vasquez, Gollini, Rensch, Sangarè, Ghilardi, El Aynaoui, Pisilli, Baldanzi. Allenatore: Gasperini. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roma cinica, Verona sprecone: Dovbyk e Soulè firmano il 2-0 all’Olimpico

In questa notizia si parla di: roma - cinica

Napoli di Conte, vittoria allo scadere: Roma cinica a Pisa, due successi di misura in Serie A

Roma solida e cinica: appena 35 gol segnati per il primo posto nel 2025 #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

La Roma si scopre solida e cinica, ma l'estro argentino è al momento imprescindibile #roma Vai su X

Roma cinica, Verona sprecone: Dovbyk e Soulè firmano il 2-0 all’Olimpico - 5; Celik 6, Mancini 5, Ndicka 6 (26'st Ziolkowski 6); Wesley 5 (15'st Hermoso ... msn.com scrive

La Roma soffre ma vince ancora, battuto 2-0 il Verona: riecco Dovbyk e Soulé in gol, Svilar è un muro - 0 il Verona: tornano al gol Dovbyk e Soulé, mentre Svilar salva i giallorossi con parate decisive ... Scrive fanpage.it