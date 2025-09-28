Roma borseggi in Metro | polizia arresta 14 persone
(Adnkronos) – 'Retata' di borseggiatori sulla metropolitana di Roma. I ladri si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fermate centrali per colpire le loro vittime. Sono 14 i 'professionisti del borseggio' arrestati dalle volanti del sottosuolo della Polizia di Stato tra le linee . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
