Roma 14 borseggiatori fermati tra le linee A e B | raffica di arresti in metro

Roma, 28 settembre 2025 – Viaggiatori distratti, convogli affollati e stazioni prese d'assalto nelle ore di punta. Era questo lo scenario ideale per i professionisti del borseggio che, negli ultimi giorni, hanno colpito con destrezza nelle linee A e B della metropolitana di Roma, confondendosi tra turisti e pendolari. La loro attività, però, è stata fermata dall'intervento degli agenti del nucleo Polmetro della Polizia di Stato, che hanno arrestato ben 14 persone in diverse operazioni mirate di prevenzione e contrasto ai reati predatori. Gli episodi si sono consumati nelle stazioni più frequentate della Capitale, luoghi dove il caos e la calca offrono terreno fertile ai ladri di portafogli.