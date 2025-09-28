Roma 14 borseggiatori fermati tra le linee A e B | raffica di arresti in metro

Cdn.ilfaroonline.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 settembre 2025 – Viaggiatori distratti, convogli affollati e stazioni prese d’assalto nelle ore di punta. Era questo lo scenario ideale per i professionisti del borseggio che, negli ultimi giorni, hanno colpito con destrezza nelle linee A e B della metropolitana di Roma, confondendosi tra turisti e pendolari. La loro attività, però, è stata fermata dall’intervento degli agenti del nucleo Polmetro della Polizia di Stato, che hanno arrestato ben 14 persone in diverse operazioni mirate di prevenzione e contrasto ai reati predatori. Gli episodi si sono consumati nelle stazioni più frequentate della Capitale, luoghi dove il caos e la calca offrono terreno fertile ai ladri di portafogli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - borseggiatori

Roma, Comune censura manifesti della Lega su abusivi e borseggiatori

Roma, stretta contro i borseggiatori: 6 arresti in poche ore tra Termini e il centro

Ancora borseggiatori nella metro a Roma: “Uno di loro si è finto un poliziotto in borghese”

roma 14 borseggiatori fermatiFurti in metropolitana a Roma, arrestati 14 borseggiatori - Agivano in coppia o in gruppo nelle fermate affollate, con ruoli ben definiti. Scrive rainews.it

roma 14 borseggiatori fermatiBorseggi sulla metropolitana a Roma, 14 arresti della polizia - Si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fermate centrali per colpire le loro vittime. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma 14 Borseggiatori Fermati