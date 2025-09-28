Roccastrada a Santa Fiora
Otto incontri avvincenti per la seconda giornata di Seconda categoria. Dopo i sue pareggi del primo turno, oggi alle 15.30 le due sole squadre vittoriose nella giornata d’esordio giocheranno entrambe in trasferta. La neopromossa Alberese di Francesco Lupo al Cherubini de Il Cristo se la vedrà con il Marina, mentre il San Quirico giocherà con la Marsiliana. Il Sorano di Mauro Raspoli attende il Montieri allenato da Stefano Cugini (foto), due delle favorite per la vittoria finale. Un’altra papabile per la vittoria del campionato, il Roccastrada del tecnico Claudio Ballerini, giocherà invece in trasferta sul campo dell’Intercomunale Santa Fiora. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: roccastrada - santa
Confraternita di Misericordia di Roccastrada - facebook.com Vai su Facebook
Roccastrada a Santa Fiora - Otto incontri avvincenti per la seconda giornata di Seconda categoria. msn.com scrive
Tra le partite in programma anche Roccastrada-Campagnatico e Cinigiano-Santa Fiora - Oggi infatti scenderanno in campo ancora le formazioni maremmane impegnate nella competizione regionale. Si legge su lanazione.it