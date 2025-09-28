Robur assalto al Terranuova Traiana Bellazzini | Un’altra sfida complicata

"Il Terranuova Traiana è una squadra difficile da affrontare, una squadra pragmatica, cinica, che sa sfruttare l’errore dell’avversario, che rimane attaccata al risultato. Sì, negli anni ha messo in difficoltà il Siena, ma non solo: ci aspetta l’ennesima sfida complicata". Presenta così, il tecnico della Robur, Tommaso Bellazzini (nella foto), la gara che andrà in scena oggi pomeriggio al Franchi. "Rispetto all’anno scorso qualcosina hanno cambiato – prosegue il mister –, ma l’allenatore e alcuni giocatori sono rimasti. Inoltre si presenteranno all’appuntamento forti del successo sul Follonica Gavorrano, una vittoria prestigiosa contro un’avversaria blasonata: saranno in uno stato emotivo positivo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

